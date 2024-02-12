Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют одну из своих самых лучших бригад в Донецкую Народную Республику (ДНР) для укрепления фронта. Это делается в свете зимней наступательной операции России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста Дэвида Экса изданию Forbes.

3-я штурмовая бригада, единственная сухопутная дивизия ВСУ, про которую известно, что на прошлой неделе находилась на востоке страны в резерве. Экс подчеркивает, что решение является серьезным риском для ВСУ.

Бывший советник украинского министра обороны Юрий Бутусов ранее заявлял, что ВСУ столкнулись с критическим состоянием на всем фронте в связи с наступлением России. Он отметил, что у РФ есть значительное превосходство в вооружении и количестве войск. Также Бутусов отметил, что Киев не смог провести мобилизацию, но и не наладил военное производство в стране.