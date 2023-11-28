Французские фермеры заблокировали центр города Прива тракторами

Французские фермеры не прекращают протесты против сельскохозяйственной политики проводимой как властями страны в частности, так и ЕС в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тракторов заблокировали центр города Прива в центральной части страны, чтобы обратить внимание на свое бедственное положение, вызванное жесткими экологическими ограничениями. Это привело к неравной конкуренции с фермерами других стран, где нет таких запретов и чья продукция из-за этого намного дешевле. Свое возмущение они выразили уже привычным способом – вывали горы мусор и навоза перед зданием местной префектуры. Акции протеста во Франции не утихают уже более недели.