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Французские фермеры заблокировали центр города Прива тракторами

28 ноября 2023 15:01
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Французские фермеры не прекращают протесты против сельскохозяйственной политики проводимой как властями страны в частности, так и ЕС в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры заблокировали центр города Прива тракторами-1

Сотни тракторов заблокировали центр города Прива в центральной части страны, чтобы обратить внимание на свое бедственное положение, вызванное жесткими экологическими ограничениями. Это привело к неравной конкуренции с фермерами других стран, где нет таких запретов и чья продукция из-за этого намного дешевле. Свое возмущение они выразили уже привычным способом – вывали горы мусор и навоза перед зданием местной префектуры. Акции протеста во Франции не утихают уже более недели.

# Акции протеста # Фотофакт

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