Финляндия разместит в стране войска передового базирования НАТО

Особенно актуальны мероприятия по проверке боеготовности на фоне все возрастающей активности НАТО. Контингент стран Альянса появляется на новых территориях: так, решение разместить военные подразделения передового базирования на севере страны приняли в Финляндии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произойдет это в ближайшее время, так как вся инфраструктура уже подготовлена. Сейчас там уже находятся подразделения финских сил самообороны, которые обеспечивают противовоздушную оборону. К ним присоединятся около тысячи военнослужащих НАТО под командованием Швеции. В случае необходимости по решению руководства военного блока их численность может быть увеличена еще на несколько тысяч. В их задачу будет входить оборона восточной границы НАТО. Ранее в министерстве обороны сообщили, что в Финляндии также будут размещены две штаб-квартиры Альянса – сухопутных войск Северной Европы и войск передового базирования.