Финляндия проводила обучение украинских военных на своей территории

Министр обороны Финляндии заявил, что в стране проводилось обучение украинских военных. Хяккянен назвал тренировки солдат ВСУ небольшими обучающими мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием, рассказал министр. Любопытно, что назвать сроки этой самой подготовки он отказался. Напомним, Финляндия участвует в британской программе обучения украинских военных. В рамках проекта ранее аналогичные тренировки проходили и на территории Королевства.