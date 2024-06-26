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Финляндия проводила обучение украинских военных на своей территории

26 июня 2024 11:43
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Министр обороны Финляндии заявил, что в стране проводилось обучение украинских военных. Хяккянен назвал тренировки солдат ВСУ небольшими обучающими мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия проводила обучение украинских военных на своей территории-1

На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием, рассказал министр. Любопытно, что назвать сроки этой самой подготовки он отказался. Напомним, Финляндия участвует в британской программе обучения украинских военных. В рамках проекта ранее аналогичные тренировки проходили и на территории Королевства.

 

# Международная политика # Новости Финляндии

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