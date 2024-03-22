Financial Times: США призвали Украину воздержаться от ударов по НПЗ РФ

США настоятельно призвали Украину воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Они аргументировали это вероятным повышением мировых цен на энергоносители и опасностью ответных действий.

Американские власти выражают недовольство атаками украинских дронов и озабоченность по поводу возможного применения Россией мер в отношении западной энергетической инфраструктуры.

При этом указывается, что атаки беспилотников ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы вызывают обеспокоенность у российских властей, констатируя, что Украина превращается в страну-террориста.