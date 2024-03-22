Прямой эфир

Financial Times: США призвали Украину воздержаться от ударов по НПЗ РФ

22 марта 2024 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США настоятельно призвали Украину воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Они аргументировали это вероятным повышением мировых цен на энергоносители и опасностью ответных действий.

Американские власти выражают недовольство атаками украинских дронов и озабоченность по поводу возможного применения Россией мер в отношении западной энергетической инфраструктуры.

При этом указывается, что атаки беспилотников ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы вызывают обеспокоенность у российских властей, констатируя, что Украина превращается в страну-террориста.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле заявили, что Россия находится в состоянии войны
22 марта 2024 10:15

В Кремле заявили, что Россия находится в состоянии войны

Орбан не исключил отправки войск Запада в Украину через 2-3 месяца
22 марта 2024 10:03

Орбан не исключил отправки войск Запада в Украину через 2-3 месяца

Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в финал квалификации Евро-2024
22 марта 2024 09:10

Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в финал квалификации Евро-2024