Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов

Новости Филиппин. Настоящие мусорные войны развернулись между Востоком и Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Юго-Восточной Азии, которые долго время были вынуждены принимать отходы из западных государств, решили вернуть мусор обратно.