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Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов

30 мая 2019 14:45
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Новости Филиппин. Настоящие мусорные войны развернулись между Востоком и Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов-1

Страны Юго-Восточной Азии, которые долго время были вынуждены принимать отходы из западных государств, решили вернуть мусор обратно.

Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов-4

Первым на такой шаг решился президент Родриго Дутерте. Его страна направляет в Канаду 69 контейнеров отходов, которые нелегально прибывали из этой страны к берегам Филиппин.

Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов-7

# Мусор # Родриго Дутерте # Фотофакт

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