Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов

Новости Филиппин. Настоящие мусорные войны развернулись между Востоком и Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Настоящие мусорные войны развернулись между Востоком и Западом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны Юго-Восточной Азии, которые долго время были вынуждены принимать отходы из западных государств, решили вернуть мусор обратно.
Первым на такой шаг решился президент Родриго Дутерте. Его страна направляет в Канаду 69 контейнеров отходов, которые нелегально прибывали из этой страны к берегам Филиппин.