Эпидемия лихорадки Эбола в Конго выходит из-под контроля?

Новости Конго. С лета 2018 года от этого заболевания погибли без малого 1500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка заболевания произошла в провинции Северное Киву на востоке страны и распространилась до провинции Итури на северо-востоке. На сегодняшний день заражение этим вирусом подтверждено почти у 1900 граждан. За год медикам удалось вылечить всего 512 человек.