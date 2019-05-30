Грузовик протаранил автобус с паломниками в Мексике: погибли больше 20 человек

Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике унесло жизни более 20 человек. Еще несколько десятков пассажиров оказались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике унесло жизни более 20 человек. Еще несколько десятков пассажиров оказались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла в штате Веракрус. Грузовик выехал на встречную полосу и протаранил автобус с паломниками. В результате столкновения транспортное средство вылетело с дороги, перевернулось и загорелось.
По предварительной информации у грузового автомобиля отказали тормоза. Ведется расследование инцидента.