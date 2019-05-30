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Грузовик протаранил автобус с паломниками в Мексике: погибли больше 20 человек

30 мая 2019 13:01
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Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике унесло жизни более 20 человек. Еще несколько десятков пассажиров оказались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик протаранил автобус с паломниками в Мексике: погибли больше 20 человек-1

Авария произошла в штате Веракрус. Грузовик выехал на встречную полосу и протаранил автобус с паломниками. В результате столкновения транспортное средство вылетело с дороги, перевернулось и загорелось.

Грузовик протаранил автобус с паломниками в Мексике: погибли больше 20 человек-4

По предварительной информации у грузового автомобиля отказали тормоза. Ведется расследование инцидента.

Грузовик протаранил автобус с паломниками в Мексике: погибли больше 20 человек-7

Грузовик протаранил автобус с паломниками в Мексике: погибли больше 20 человек-9

# Авария # Фотофакт

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