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ВС РФ нанесли поражение установкам «Фламинго» и машине РСЗО HIMARS

21 февраля 2026 11:47
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ВС РФ нанесли поражение установкам «Фламинго» и машине РСЗО HIMARS-0

ВС России нанесено поражение пусковым установкам украинских крылатых ракет «Фламинго» и транспортно-заряжающей машине РСЗО HIMARS, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ информировали об уничтожении американской транспортно-заряжающей машины РСЗО HIMARS, нанесении поражения пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ.

Также поражены места, где осуществлялась сборка, хранение и предполетная подготовка БЛА дальнего действия, сообщили в ведомстве.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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