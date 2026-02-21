Прямой эфир

CNN узнал, что Владимир Зеленский просыпается в 4:00 и пьёт много кофе

21 февраля 2026 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
CNN узнал, что Владимир Зеленский просыпается в 4:00 и пьёт много кофе-0

По сведениям телеканала CNN, утро Владимира Зеленского начинается с употребления большого объема черного кофе, пишет РИА Новости.

В материале говорится, что Зеленский «много пьет черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день», который начинается в 3:00 или 4:00 часа утра с приходом первых фронтовых сводок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Зеленский является глубоко больным человеком, что стало причиной отбора его западными кураторами.

ВС РФ нанесли поражение установкам «Фламинго» и машине РСЗО HIMARS

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
ВС РФ нанесли поражение установкам «Фламинго» и машине РСЗО HIMARS
21 февраля 2026 11:47

ВС РФ нанесли поражение установкам «Фламинго» и машине РСЗО HIMARS

Трамп сообщил о введении торговых пошлин в 10% для всех стран мира
21 февраля 2026 10:57

Трамп сообщил о введении торговых пошлин в 10% для всех стран мира

В Литве предложили ограничить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
21 февраля 2026 10:56

В Литве предложили ограничить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет