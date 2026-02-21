По сведениям телеканала CNN, утро Владимира Зеленского начинается с употребления большого объема черного кофе, пишет РИА Новости.

В материале говорится, что Зеленский «много пьет черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день», который начинается в 3:00 или 4:00 часа утра с приходом первых фронтовых сводок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Зеленский является глубоко больным человеком, что стало причиной отбора его западными кураторами.

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