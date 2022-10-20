Фермеры в Новой Зеландии требуют от правительства отмены налога на вредные выбросы

Новости Новой Зеландии. Новозеландские фермеры вывели сельхозтехнику на улицы городов, требуя от правительства отмены налога на вредные выбросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас отрасль и так переживает нелегкие времена из-за возросших цен на топливо, электроэнергию и удобрения. По мнению протестующих, дополнительная финансовая нагрузка уничтожит многие хозяйства. Гнев фермеров вызвало и требование высаживать на полях деревья для смягчения последствий вредных выбросов. Это сократит площадь пахотных земель и, как следствие, количество собранного урожая.