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Фермеры в Новой Зеландии требуют от правительства отмены налога на вредные выбросы

20 октября 2022 09:31
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Новости Новой Зеландии. Новозеландские фермеры вывели сельхозтехнику на улицы городов, требуя от правительства отмены налога на вредные выбросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры в Новой Зеландии требуют от правительства отмены налога на вредные выбросы-1

Сейчас отрасль и так переживает нелегкие времена из-за возросших цен на топливо, электроэнергию и удобрения. По мнению протестующих, дополнительная финансовая нагрузка уничтожит многие хозяйства. Гнев фермеров вызвало и требование высаживать на полях деревья для смягчения последствий вредных выбросов. Это сократит площадь пахотных земель и, как следствие, количество собранного урожая.

# Акции протеста # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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