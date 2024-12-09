СМИ: Польша может остаться без южнокорейских танков

Попытки ввести военное положение в Южной Корее вызвали провал планов Польши по наращиванию вооружений. Как выяснилось, Варшава может пока забыть о поставках в страну южнокорейских танков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили ряд мировых СМИ.

Польское правительство заключило с Сеулом контракт на покупку почти 200 единиц бронетехники. Сумма сделки составила астрономические 6,3 миллиарда долларов. Вот только выполнить ее условия пока невозможно. Из-за возникшего политического хаоса Южной Корее сейчас не до Польши. Тем более что там оборонная промышленность испытывает серьезные проблемы, так как зависит от решений правительства, которое занято совсем другим. Поэтому Варшава вместо большой партии танков пока получила лишь большое разочарование.