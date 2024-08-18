В Лондоне горит исторический дворец с бесценными картинами

Бесценная коллекция произведений искусства под угрозой уничтожения. Второй день пожарные борются с возгоранием в историческом здании в центре британской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне огонь охватил крышу бывшего королевского дворца, возведенного еще в XVI веке. На борьбу с пламенем были немедленно брошены 20 пожарных расчетов. Мало того что историческую ценность представляет само здание, в нем располагается один из крупнейших художественных музеев мира, где хранятся сотни произведений искусства. Только сегодня спасателям удалось взять пламя под контроль, однако полностью ликвидировать возгорание пока не могут.