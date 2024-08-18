Израиль и ХАМАС возобновят переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Они пройдут в Каире на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий раунд состоялся в Дохе, однако назвать его результативным нельзя. Представители палестинского движения отказались пересматривать озвученные ранее условия и не приехали в Катар. Несмотря на это, в Белом доме заявили, что соглашение об освобождении заложников никогда не было так близко. Теперь посредники в переговорах составили новое предложение для воюющих сторон. Его и обсудят в Каире.