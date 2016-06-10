Фанаты Чемпионата Европы по футболу разнесли несколько баров и ресторанов в Марселе

Новости Франции. Английские беспорядки во французском Марселе. В преддверии Чемпионата Европы по футболу сотни болельщиков устроили массовую драку с местными жителями и полицейскими. Фанаты разнесли несколько баров и ресторанов.

Стражи порядка вынуждены были использовать слезоточивый газ и дубинки. Некоторых задержали, но основную часть британских туристов отпустили.

Отмечу, англичане начали съезжаться в Марсель, где их сборная завтра сыграет с российской командой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.