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Фанаты Чемпионата Европы по футболу разнесли несколько баров и ресторанов в Марселе

10 июня 2016 07:37
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Новости Франции. Английские беспорядки во французском Марселе. В преддверии Чемпионата Европы по футболу сотни болельщиков устроили массовую драку с местными жителями и полицейскими. Фанаты разнесли несколько баров и ресторанов.

Стражи порядка вынуждены были использовать слезоточивый газ и дубинки. Некоторых задержали, но основную часть британских туристов отпустили.

Отмечу, англичане начали съезжаться в Марсель, где их сборная завтра сыграет с российской командой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Футбол

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