Facebook не удалось оспорить многомиллиардный иск от жителей Иллинойса

Новости США. Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена. Компанию обвинили в незаконном сборе и хранении биометрических данных пользователей без их согласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь решение Федерального апелляционного суда ставит Facebook перед угрозой выплаты миллиардов долларов в пользу жителей штата Иллинойс, которые подали иск к компании еще в 2015 году​​​.

Ранее Facebook уже выплатил 5 миллионов долларов штрафа за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.