В Нагасаки почтили память погибших в атомной бомбардировке

Новости Японии. Траурные мероприятия проходят в японском Нагасаки. Ровно 74 года назад, спустя три дня после бомбардировки Хиросимы, американские военные сбросили на город атомную бомбу «Толстяк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.