В Нагасаки почтили память погибших в атомной бомбардировке

Новости Японии. Траурные мероприятия проходят в японском Нагасаки. Ровно 74 года назад, спустя три дня после бомбардировки Хиросимы, американские военные сбросили на город атомную бомбу «Толстяк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Траурные мероприятия проходят в японском Нагасаки. Ровно 74 года назад, спустя три дня после бомбардировки Хиросимы, американские военные сбросили на город атомную бомбу «Толстяк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами трагедии стали 74 тысячи человек. Память погибших почтили минутой молчания представители 70 стран. К монументу мира возложили венки из траурных желтых и белых хризантем.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственными в истории случаями боевого применения оружия массового уничтожения.