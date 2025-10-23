Европейские чиновники готовятся к возможному ухудшению ситуации на фоне предполагаемого поражения Украины, в то время как население остается неподготовленным и настроенным скептически. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Exxpress.

В странах ЕС усиливаются меры безопасности, «раздувая» российскую угрозу: вводятся военные программы и строятся убежища.

Ранее Владимир Путин заявил, что у России нет планов нападать на страны НАТО, а разговоры о российской угрозе – это способ отвлечь внимание от внутренних проблем. По его словам, разумные люди понимают, что подобные заявления не соответствуют действительности.

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