Евросоюзу грозит распад в ближайшие 10-15 лет, заявили в Польше

В качестве аргументов он назвал угрозы миграции и пояснил, что если ЕС не будет контролировать эти вопросы, то ему грозит распад Шенгена. В таком случае «аргументов в пользу существования объединения будет все меньше». В Польше также не исключают, что в скором времени на внутренних границах некоторых государств сообщества может быть введен пограничный контроль.