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Евросоюзу грозит распад в ближайшие 10-15 лет, заявили в Польше

19 июня 2024 07:06
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Евросоюзу грозит распад в ближайшие 10-15 лет. Таким мнением поделился замминистра внутренних дел Польши, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюзу грозит распад в ближайшие 10-15 лет, заявили в Польше-1

В качестве аргументов он назвал угрозы миграции и пояснил, что если ЕС не будет контролировать эти вопросы, то ему грозит распад Шенгена. В таком случае «аргументов в пользу существования объединения будет все меньше». В Польше также не исключают, что в скором времени на внутренних границах некоторых государств сообщества может быть введен пограничный контроль.

# Кризис в ЕС

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