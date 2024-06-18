Лидеры ЕС не достигли согласия о переназначении Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК

Лидеры ЕС не достигли согласия о переназначении Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. Срок мог стать вторым для политика, если бы не череда скандалов, которые изрядно «подмочили» ее репутацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал журналистам о некой дискуссии, в рамках которой еврочиновники обсудили кандидатов на пост. Урсула была в их числе. Ей даже дали возможность представить свое видение будущего организации. Однако доводы пока еще главы ЕК, видимо, были неубедительными, поскольку единогласного мнения насчет ее назначения пока нет.

Принятие кадровых решений отложено, сообщил Мишель. А время играет явно не на стороне Урсулы. Венгрия стала первой страной, которая высказалась против ее переизбрания. Напомним, глава ЕК утверждается тайным голосованием в Европарламенте, по результатам которого кандидат должен набрать большинство голосов. Ожидается, что вопрос назначения руководящих постов евроинститутов будет в центре внимания саммита ЕС 27-28 июня в Брюсселе.