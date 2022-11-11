Имитация боёв против ВС России. В США начались международные учения «Проект «Конвергенция»

Двухнедельные международные учения «Проект «Конвергенция» начались в США. Их цель – провести имитацию боев против Вооруженных сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышать мастерство американские, британские и австралийские военные будут в калифорнийской пустыне. Считается, что ее ландшафт напоминает украинские степи. Планируется, что в течение 14 дней солдаты повысят навыки использования разведывательных беспилотников, а также систем запуска управляемых ракет.