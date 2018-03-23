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«У пострадавших диагностированы ушибы». Что известно об аварии туристического автобуса из Гродно в Псковской области

23 марта 2018 08:26
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Новости Беларуси. Туристический автобус из Гродно попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что в нем находились 50 человек, включая школьников, которые ехали в Санкт-Петербург на экскурсию.

Медицинская помощь понадобилась четверым из них.

«У пострадавших диагностированы ушибы». Что известно об аварии туристического автобуса из Гродно в Псковской области-1

Авария случилась около 5 утра в Струго-Красненском районе Псковской области. Около поселка Лудони столкнулись автобус и легковой автомобиль, в котором находились два человека: водитель оказался зажатым в салоне, и его пришлось деблокировать.

Вадим Вороневский, сотрудник пресс-службы УГИБДД УМВД России по Псковской области:
Сегодня где-то в 4.25 утра в Струго-Красненском районе Псковской области на 222-м километре федеральной трассы Санкт-Петербург-Невель водитель автомашины ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Минск-Санкт-Петербург.

По имеющимся на сегодняшний момент данным, в результате ДТП пострадали 13 человек, из них 11 – это пассажиры автобуса и двое – это водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Пострадавшие доставлены в Псковскую областную больницу. К счастью, по имеющимся данным, у них диагностированы ушибы, в основном.

«У пострадавших диагностированы ушибы». Что известно об аварии туристического автобуса из Гродно в Псковской области-4

Как сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России, они отслеживают ситуацию. Дипломаты находятся в контакте с региональными экстренными службами.

# Фотофакт # Авария в России # Вадим Вороневский

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