Евросоюз отказался принять Западные Балканы, но пообещал взамен инвестпакет на 30 млрд евро
Западные Балканы не берут в ЕС. Евросоюз обещал им многое: инвестиции, вакцины, солидарность. Но на саммите, который состоялся 6 октября, не были объявлены конкретные детали и сроки принятия в ЕС шести стран региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Условиями членства для Западных Балкан являются улучшение положения с правами человека, в том числе этнических меньшинств, а также усиление борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Председатель Еврокомиссии признает, что 6 стран предприняли в этом направлении значительные усилия, а значит, Евросоюз обязан их принять.
Однако разногласия остаются. Некоторые страны опасаются наплыва мигрантов, другие предупреждают, что вхождение в Союз региона, не имеющего глубоких демократических корней, может ослабить верховенство права. В качестве утешительного приза Западным Балканам в течение 7 лет будет выделен инвестиционный пакет в размере около 30 миллиардов евро, включая 9 миллиардов в виде грантов.