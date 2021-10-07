Евросоюз отказался принять Западные Балканы, но пообещал взамен инвестпакет на 30 млрд евро

Западные Балканы не берут в ЕС. Евросоюз обещал им многое: инвестиции, вакцины, солидарность. Но на саммите, который состоялся 6 октября, не были объявлены конкретные детали и сроки принятия в ЕС шести стран региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условиями членства для Западных Балкан являются улучшение положения с правами человека, в том числе этнических меньшинств, а также усиление борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Председатель Еврокомиссии признает, что 6 стран предприняли в этом направлении значительные усилия, а значит, Евросоюз обязан их принять.