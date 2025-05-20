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Евросоюз намерен сократить персонал зарубежных диппредставительств

20 мая 2025 11:17
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Евросоюз намерен сократить персонал зарубежных диппредставительств. Из 144 реорганизация затронет как минимум 10. Причина – в нехватке средств в бюджете ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз намерен сократить персонал зарубежных диппредставительств-2

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, сокращения коснутся посольств в тех странах, где Брюссель больше не видит необходимости содержать большое количество сотрудников из-за смены стратегических приоритетов. В этот список попала и Беларусь. Так, в представительствах планируют сократить штат до основного персонала: останутся посол и один или два помощника, а от местных сотрудников откажутся. 

Ожидается, что такая оптимизация пройдет в 2026 и 2027 годах. В результате такой «реорганизации» работу потеряют около тысячи человек. Брюссель планирует на этом сэкономить почти 30 миллионов евро.

# Международная политика

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