Евросоюз намерен сократить персонал зарубежных диппредставительств. Из 144 реорганизация затронет как минимум 10. Причина – в нехватке средств в бюджете ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, сокращения коснутся посольств в тех странах, где Брюссель больше не видит необходимости содержать большое количество сотрудников из-за смены стратегических приоритетов. В этот список попала и Беларусь. Так, в представительствах планируют сократить штат до основного персонала: останутся посол и один или два помощника, а от местных сотрудников откажутся.

Ожидается, что такая оптимизация пройдет в 2026 и 2027 годах. В результате такой «реорганизации» работу потеряют около тысячи человек. Брюссель планирует на этом сэкономить почти 30 миллионов евро.