Европейские власти под предлогом мира продолжают спонсировать киевский режим, усугубляя ситуацию. С января 2025 года Евросоюз будет отправлять Украине помощь в размере 1,5 миллиардов евро ежемесячно, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, Союз намерен подготовить 75 тысяч военнослужащих ВСУ до конца зимы. Выделяя очередные транши, еврочиновники начинают работать в убыток себе, попадая в сложную ситуацию, когда себе не хватает, а Киев просит. По данным экспертов, великие планы европейских командований невозможно осуществить из-за отсутствия финансов. В Европейском союзе идут интенсивные дискуссии о способах привлечения дополнительных средств на оборону, в частности через кредиты. Но кто будет отдавать все долги – чиновников не особо волнует.