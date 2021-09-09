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Европу ожидает рост безработицы. Многие компании могут сократить 20% персонала

09 сентября 2021 09:49
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Европу ожидает стремительный рост безработицы. Такой пессимистичный прогноз опубликовала группа аналитиков европейского экономического института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европу ожидает рост безработицы. Многие компании могут сократить 20% персонала-1

По их мнению, количество незанятых граждан во Франции, Италии, Испании и Великобритании вырастет до 10 % уже в 2021 году. Причиной стала пандемия, когда предприятия и фирмы отправляли работников в вынужденные отпуска.

Европу ожидает рост безработицы. Многие компании могут сократить 20% персонала-4

Сейчас объем производства вернулся на прежний уровень, но большое количество работников по-прежнему находятся в отпуске. На этом фоне многие компании заявили, что намерены сократить 20 % персонала. Великобритания уже столкнулась с массовой безработицей.

# Безработица в ЕС # Фотофакт

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