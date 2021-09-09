Европу ожидает рост безработицы. Многие компании могут сократить 20% персонала

Европу ожидает стремительный рост безработицы. Такой пессимистичный прогноз опубликовала группа аналитиков европейского экономического института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европу ожидает стремительный рост безработицы. Такой пессимистичный прогноз опубликовала группа аналитиков европейского экономического института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По их мнению, количество незанятых граждан во Франции, Италии, Испании и Великобритании вырастет до 10 % уже в 2021 году. Причиной стала пандемия, когда предприятия и фирмы отправляли работников в вынужденные отпуска.
Сейчас объем производства вернулся на прежний уровень, но большое количество работников по-прежнему находятся в отпуске. На этом фоне многие компании заявили, что намерены сократить 20 % персонала. Великобритания уже столкнулась с массовой безработицей.