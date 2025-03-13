Армия РФ освободила Суджу и продолжает зачищать ВСУ в Курской области

Российскими войсками были освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

ВСУ за день потеряли более 340 человек, было уничтожено множество единиц техники, в том числе БМП, БТР и артиллерийских орудий.