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Армия РФ освободила Суджу и продолжает зачищать ВСУ в Курской области

13 марта 2025 13:26
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Российскими войсками были освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

ВСУ за день потеряли более 340 человек, было уничтожено множество единиц техники, в том числе БМП, БТР и артиллерийских орудий.

Армия РФ освободила Суджу и продолжает зачищать ВСУ в Курской области-1

Фото: pixabay

Общие же потери противника в области превысили 67 тысяч людей и тысячи единиц техники. Одна контратака была отбита, несколько украинских бригад потерпели поражение.

# Международная политика

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