Новости Бельгии. Опросы общественного мнения все меньше радуют Брюссель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство европейцев не одобряют экономическую и внешнюю политику своих властей. Об этом сообщают местные СМИ.

В последнее время доля граждан ЕС, которые поддерживают антироссийские санкции, а также финансовую и военную помощь Киеву, стремительно падает. Людей больше волнует инфляция, рост стоимости жизни и миграция. Кроме того, более половины респондентов обеспокоены реакцией властей на эти проблемы. А точнее отсутствием каких-либо решений, которые могли бы изменить ситуацию.

Также многие европейцы недовольны огромными вливаниями денег в оборону. Поскольку эти же средства могли бы помочь здравоохранению и образованию, которые сейчас переживают не лучшие времена.