Европа перейдёт на летнее время 28 марта. Немецкому коллекционеру предстоит перевести 365 часов

Европа переходит на летнее время. Предстоящей ночью часы переводятся на час вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безотложное дело ожидает немецкого коллекционера. Вернеру Штехбарту предстоит прикоснуться к 365 механизмам. Собирал он их, начиная с 1975 года, когда работал шеф-поваром известной авиакомпании.

Теперь у 74-летнего пенсионера больше нет места для часов в его квартире площадью 20 квадратных метров. Лишь это сдерживает его, чтобы не пополнять коллекцию.