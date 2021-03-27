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Европа перейдёт на летнее время 28 марта. Немецкому коллекционеру предстоит перевести 365 часов

27 марта 2021 12:46
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Европа переходит на летнее время. Предстоящей ночью часы переводятся на час вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа перейдёт на летнее время 28 марта. Немецкому коллекционеру предстоит перевести 365 часов-1

Безотложное дело ожидает немецкого коллекционера. Вернеру Штехбарту предстоит прикоснуться к 365 механизмам. Собирал он их, начиная с 1975 года, когда работал шеф-поваром известной авиакомпании.

Европа перейдёт на летнее время 28 марта. Немецкому коллекционеру предстоит перевести 365 часов-4

Теперь у 74-летнего пенсионера больше нет места для часов в его квартире площадью 20 квадратных метров. Лишь это сдерживает его, чтобы не пополнять коллекцию.

# Часы # Вернер Штехбарт # Фотофакт

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