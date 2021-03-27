В Бристоле более тысячи человек вышли на улицы, выступая против закона о расширении полномочий полиции

Новости Великобритании. Более тысячи человек вышли на улицы Бристоля в знак протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Более тысячи человек вышли на улицы Бристоля в знак протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты прошли через центр города и собрались у полицейского участка, где произошли столкновения с правоохранителями. Несколько человек были задержаны.
В Лондоне более 30 человек задержаны на протестах против коронавирусных ограничений
Эта акция стала третьей за последнюю неделю.
Минувший митинг обернулся беспорядками: агрессивные активисты обливали стражей правопорядка краской, забрасывали пиротехникой, выбивали окна в зданиях и поджигали полицейские автомобили.
Пострадали более 20 правоохранителей, двое из них были госпитализированы с переломами.