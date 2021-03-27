В Бристоле более тысячи человек вышли на улицы, выступая против закона о расширении полномочий полиции

Новости Великобритании. Более тысячи человек вышли на улицы Бристоля в знак протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты прошли через центр города и собрались у полицейского участка, где произошли столкновения с правоохранителями. Несколько человек были задержаны. В Лондоне более 30 человек задержаны на протестах против коронавирусных ограничений

Эта акция стала третьей за последнюю неделю.

Минувший митинг обернулся беспорядками: агрессивные активисты обливали стражей правопорядка краской, забрасывали пиротехникой, выбивали окна в зданиях и поджигали полицейские автомобили.