В Египте столкнулись два пассажирских поезда. Десятки жертв

Новости Египта. В провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Погибли как минимум 32 человека, еще более 60 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, один состав врезался в другой после того, как кто-то дернул за рычаг стоп-крана. В результате сильного удара три вагона перевернулись.