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В Египте столкнулись два пассажирских поезда. Десятки жертв

26 марта 2021 14:54
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Новости Египта. В провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Погибли как минимум 32 человека, еще более 60 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. Десятки жертв-1

По предварительным данным, один состав врезался в другой после того, как кто-то дернул за рычаг стоп-крана. В результате сильного удара три вагона перевернулись.

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. Десятки жертв-4

Развернута масштабная спасательная операция. К месту ЧП направлены более 30 машин скорой помощи. Пострадавших развозят в ближайшие больницы. Причины происшествия предстоит установить специалистам. Для расследования создана специальная комиссия.

Движение поездов в южном направлении полностью остановлено.

# Авария # Фотофакт

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