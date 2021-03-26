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В Мумбаи в больнице для пациентов с коронавирусом произошёл пожар. Есть погибшие

26 марта 2021 12:37
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Новости Индии. ЧП в индийском Мумбаи. В больнице для пациентов с COVID-19 произошел масштабный пожар. Жертвами стали шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мумбаи в больнице для пациентов с коронавирусом произошёл пожар. Есть погибшие-1

Пламя вспыхнуло на первом этаже торгового центра, а клиника располагалась на третьем. Спасатели эвакуировали более 70 человек, среди них пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ. Сейчас они находятся в другой больнице. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

В Мумбаи в больнице для пациентов с коронавирусом произошёл пожар. Есть погибшие-4

Отметим, эпидобстановка в Мумбаи крайне тяжелая. Накануне в городе зафиксировали более 5,5 тысячи случаев заражения COVID-19 – максимальный суточный показатель с начала пандемии.

# Пожар # Фотофакт

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