Прямой эфир

Еврокомиссия проведёт брифинг по смягчению карантина

15 апреля 2020 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Еврокомиссия разрабатывает рекомендации по смягчению карантина. Брифинг по этой теме 15 апреля проведет Урсула фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Еврокомиссия проведёт брифинг по смягчению карантина-1

Звучит мнение, что страны-участницы Европейского союза должны координировать свои действия, чтобы продемонстрировать слаженный подход в борьбе с пандемией. Для этого будет создана дорожная карта по выходу из карантина. Ранее планировалось, что она будет представлена 8 апреля, однако на ее разработку потребовалось больше времени.  

Еврокомиссия проведёт брифинг по смягчению карантина-4

В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса

Смягчать ограничения в ЕС следует очень осторожно, поскольку велик риск второй волны заражений – заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.   

# Коронавирус # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европа ослабляет введённые из-за коронавируса ограничения. Что известно к 14 апреля
14 апреля 2020 19:38

Европа ослабляет введённые из-за коронавируса ограничения. Что известно к 14 апреля

Около 400 млн за последний месяц: в Нидерландах из-за пандемии уничтожают цветы
14 апреля 2020 17:54

Около 400 млн за последний месяц: в Нидерландах из-за пандемии уничтожают цветы

В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса
14 апреля 2020 17:50

В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса