Еврокомиссия проведёт брифинг по смягчению карантина

Новости мира. Еврокомиссия разрабатывает рекомендации по смягчению карантина. Брифинг по этой теме 15 апреля проведет Урсула фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звучит мнение, что страны-участницы Европейского союза должны координировать свои действия, чтобы продемонстрировать слаженный подход в борьбе с пандемией. Для этого будет создана дорожная карта по выходу из карантина. Ранее планировалось, что она будет представлена 8 апреля, однако на ее разработку потребовалось больше времени.