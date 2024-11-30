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Еврокомиссар по обороне – в ЕК учредили новую должность

30 ноября 2024 16:44
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Завтра начнет работу новый состав Еврокомиссии. Возглавила его уже знакомая всем своей антироссийской риторикой Урсула фон дер Ляйен. Но если ее присутствие не новость, то вот экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс удивил. Он назначен еврокомиссаром по обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дебют не только у политика. Ранее и должности такой просто не существовало.

Еврокомиссар по обороне – в ЕК учредили новую должность-2

Начинается история интересно. Еврокомиссия намерена изъять из бюджета ЕС около 400 миллиардов евро. Деньги разрешат тратить на развитие военной инфраструктуры, производство оружия, развитие технологий двойного назначения и беспилотные системы. Теперь все это – зона ответственности Кубилюса. В ближайшие дни Брюссель официально уведомит страны о перераспределении бюджета.

А ведь эти деньги изначально предназначались фонду сплочения. Он занимается социальным равенством. То есть финансирует наиболее отсталые государства ЕС, чтобы приблизить их по уровню развития к передовым. Переизбранная на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз. Так что новая инициатива Еврокомиссии полностью вписывается в этот тренд. Среди обещаний также создание общеевропейской системы ПВО и увеличение числа офицеров охраны в три раза.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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