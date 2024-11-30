Еврокомиссар по обороне – в ЕК учредили новую должность

Завтра начнет работу новый состав Еврокомиссии. Возглавила его уже знакомая всем своей антироссийской риторикой Урсула фон дер Ляйен. Но если ее присутствие не новость, то вот экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс удивил. Он назначен еврокомиссаром по обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дебют не только у политика. Ранее и должности такой просто не существовало.

Начинается история интересно. Еврокомиссия намерена изъять из бюджета ЕС около 400 миллиардов евро. Деньги разрешат тратить на развитие военной инфраструктуры, производство оружия, развитие технологий двойного назначения и беспилотные системы. Теперь все это – зона ответственности Кубилюса. В ближайшие дни Брюссель официально уведомит страны о перераспределении бюджета.

А ведь эти деньги изначально предназначались фонду сплочения. Он занимается социальным равенством. То есть финансирует наиболее отсталые государства ЕС, чтобы приблизить их по уровню развития к передовым. Переизбранная на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз. Так что новая инициатива Еврокомиссии полностью вписывается в этот тренд. Среди обещаний также создание общеевропейской системы ПВО и увеличение числа офицеров охраны в три раза.