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Euractiv: Украина не сможет вытеснить все войска РФ до конца 2024 года

30 ноября 2023 10:49
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По данным источника в НАТО, Украине, скорее всего, удастся окончательно вытеснить российские войска с оккупированной территории к концу 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Euractiv. Несмотря на заверения Запада в поддержке, поставки вооружений для армии Украины идут не по графику.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал, что украинские войска не смогли достичь перелома на фронте, и противостояние может растянуться на годы. По заверению министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала наступления украинская армия лишилась более 90 тыс. человек и значительной части боевой техники, но не добилась значительных результатов.

# Международная политика # Валерий Залужный

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