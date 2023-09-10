Медведев предупредил о повторе в США теракта 11 сентября

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение по поводу поведения США, пишет ТАСС.

Зампред Совбеза РФ написал в Telegram-канале, что двойные стандарты, по которым живут Соединенные Штаты Америки, могут привести к необратимым для них последствиям. Это может быть применение в отношении Штатов ядерного оружия или очередные террористические акты на их территории, подобные той атаке, что произошла 11 сентября 2001 года.

Также Медведев замечает, что круг стран, имеющих ядерное оружие, расширяется. При накаливании взаимоотношений США с другими странами террористическая атака может в этот раз иметь уже биологическую или атомную составляющую.