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48 пострадавших: в Германии автобус с учениками врезался в здание магазина

16 января 2018 11:49
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Новости Германии. Чрезвычайное происшествие в немецком Эбербахе. Рейсовый автобус на высокой скорости протаранил несколько автомобилей, после чего врезался в здание магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

48 пострадавших: в Германии автобус с учениками врезался в здание магазина-1

48 пострадавших: в Германии автобус с учениками врезался в здание магазина-3

В салоне находились ученики и их родители, которые сопровождали детей в школу. По последним данным, в результате аварии пострадали 48 человек. Не менее 10 в тяжелом состоянии. Их доставляют в ближайшие больницы.

На месте работают правоохранители, пожарные и медики. Подключена авиация. Дорога полностью перекрыта. Причины произошедшего предстоит еще выяснить.

48 пострадавших: в Германии автобус с учениками врезался в здание магазина-6

# Авария в Германии # Фотофакт

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