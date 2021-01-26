«Это преступное насилие». Власти Нидерландов прокомментировали массовые беспорядки в стране

Новости Нидерландов. В Нидерландах не утихают массовые протесты и беспорядки. Третий день подряд десятки противников карантинных ограничений выходят на улицы и устраивают погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неспокойным вечер 25 января выдался в семи городах страны, в том числе в Амстердаме, Гааге и Роттердаме.

Большая часть демонстрантов – агрессивно настроенная молодежь. Собравшись незадолго до наступления комендантского часа, они поджигали и переворачивали автомобили, били витрины магазинов, бросали в правоохранителей камни и петарды. В Амстердаме группа дебоширов и вовсе подорвала пешеходный мост.

Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и другие спецсредства. Задержаны более 150 человек. Местные власти резко осуждают происходящее. Такого в стране происходить не должно.