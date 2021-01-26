«Это преступное насилие». Власти Нидерландов прокомментировали массовые беспорядки в стране
Новости Нидерландов. В Нидерландах не утихают массовые протесты и беспорядки. Третий день подряд десятки противников карантинных ограничений выходят на улицы и устраивают погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неспокойным вечер 25 января выдался в семи городах страны, в том числе в Амстердаме, Гааге и Роттердаме.
Большая часть демонстрантов – агрессивно настроенная молодежь. Собравшись незадолго до наступления комендантского часа, они поджигали и переворачивали автомобили, били витрины магазинов, бросали в правоохранителей камни и петарды. В Амстердаме группа дебоширов и вовсе подорвала пешеходный мост.
Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и другие спецсредства. Задержаны более 150 человек. Местные власти резко осуждают происходящее. Такого в стране происходить не должно.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:
Эти беспорядки недопустимы. Любой нормальный человек может только ужаснуться от этого. Мы задаемся вопросом: что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему соответствующим образом.
Волну возмущения протестующих вызвали новые меры правительства в борьбе с пандемией. С середины декабря в стране действует практически тотальный локдаун. Закрыты все магазины за исключением продуктовых. Не работают спортзалы и развлекательные учреждения. Последней каплей стал комендантский час. С девяти вечера до половины пятого утра жители не могут покидать свои дома. В соцсетях распространяются призывы к дальнейшим протестам.
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