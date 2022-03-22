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«Это и о масштабах трагедии, и о жестокости, бесчеловечности отношения». Как иностранец описывает мемориал «Хатынь»?

22 марта 2022 21:19
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История стертой огнем ненависти белорусской деревни, которая тлеет углями памяти не только в Беларуси. За 53 года Хатынь посетили десятки миллионов людей со всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день памяти жертв трагедии вспоминают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. От Канарских островов до Южной Кореи. Хатынская трагедия глазами иностранцев.  

«Это и о масштабах трагедии, и о жестокости, бесчеловечности отношения». Как иностранец описывает мемориал «Хатынь»?-1

Вспомним всех поименно...  
Горем вспомним своим.  
Это нужно – не мертвым,  
Это надо – живым!  

«Это и о масштабах трагедии, и о жестокости, бесчеловечности отношения». Как иностранец описывает мемориал «Хатынь»?-4

Хатынский набат вот уже больше 50 лет несет в себе безграничную скорбь Великой Отечественной войны. 26 колоколов разносят по миру горькую память белорусской земли. Печальный звон проникает прямо в сердце. Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесенных во имя этих побед. У французов есть Орадур, у чехов – Лидице. Символ безмерных испытаний белорусов – Хатынь. Война втянула в свою орбиту третью часть населения земного шара. И это наша общая боль.  

«Это и о масштабах трагедии, и о жестокости, бесчеловечности отношения». Как иностранец описывает мемориал «Хатынь»?-7

Александр Лим:  
После посещения этого комплекса, конечно, остаются неизгладимые впечатления. Это и о масштабах трагедии, и о жестокости, бесчеловечности отношения к людям беззащитным.  

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# Великая Отечественная война # Вероника Кудринецкая # Александр Лим # Фотофакт

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