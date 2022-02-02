Эстония планирует перекрыть транзит белорусских нефтепродуктов. Как на это отреагировали местные экономисты?

Новости Эстонии. Эстония планирует перекрыть транзит белорусских нефтепродуктов. Об этом сообщила премьер страны Кая Каллас, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление уже вызвало неоднозначную реакцию, а вернее – полное непонимание. И прежде всего у экономистов.

Ольга Шерснева, СТВ:

Каждый состав, въезжающий из Беларуси, привозит «живые» деньги в бюджет. И это подтверждают цифры. За 2021 год транзит белорусских нефтепродуктов вырос до рекордного уровня – почти в три раза. Только за 10 месяцев Таллин заработал 500 миллионов евро. И непонятно, зачем добровольно отказываться от растущей прибыли. Тем более яркий пример показала Литва, которая отказалась от транзита белорусских грузов и потеряет на этом миллиарды евро.

И в правительстве это понимают. Там признали, что сотрудничество с нашей страной выгодно, но плохо сочетается с введенными ЕС санкциями против Минска. На это быстро отреагировал таможенный комитет Эстонии. Там заявили, что из Беларуси проходят только те виды топлива, которые не включены в санкционный список. Теперь правительство должно решить, как получить выгоду и не обидеть союзников по ЕС.