Страны Балтии продолжают вооружаться. Так, Эстония договорилась о поставке немецких зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщил министр обороны страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, они должны будут обеспечить многоуровневую противовоздушную оборону и смогут поражать цели на расстоянии до 50 километров. Сколько точно установок поступит на вооружение эстонской армии, глава военного ведомства не уточнил. Но сообщил, что первая партия нового вооружения прибудет уже в 2025 году.

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии:

Наверняка первые комплексы IRIS мы увидим в Эстонии уже в следующем году, но вся система будет готова лишь к первому кварталу 2026 года. В 2025-м большинство ракетных комплексов уже будут работать в Эстонии, но установка всей системы займет чуть больше времени.

В 2023 году Эстония и Латвия подписали в Германии соглашение на покупку у немецкой оборонно-промышленной компании систем ПВО средней дальности на сумму почти в полмиллиарда евро. А до тех пор, пока они не заступят на боевое дежурство, задачи противовоздушной обороны будут выполнять испанские ракетные комплексы.