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Ещё четыре немецких города заявили, что готовы принять беженцев с белорусско-польской границы

15 ноября 2021 22:29
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Новости Германии. По заявлению местных СМИ, еще четыре немецких города, Гиссен, Геттинген, Кельн, Фрайбург, готовы принять беженцев, которым приходится выживать в самых тяжелых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ещё четыре немецких города заявили, что готовы принять беженцев с белорусско-польской границы-1

Ранее такое желание выразили три баварских города – Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг. По заявлению местных властей, города выполнят все обязательства, с которыми они столкнутся во время поддержки и размещения беженцев, вне зависимости от их происхождения. При этом глава МИД ФРГ заявил, что Берлин будет выступать за возвращение мигрантов в те страны, откуда они приехали.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Фотофакт

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