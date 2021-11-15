Ещё четыре немецких города заявили, что готовы принять беженцев с белорусско-польской границы

Ранее такое желание выразили три баварских города – Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг. По заявлению местных властей, города выполнят все обязательства, с которыми они столкнутся во время поддержки и размещения беженцев, вне зависимости от их происхождения. При этом глава МИД ФРГ заявил, что Берлин будет выступать за возвращение мигрантов в те страны, откуда они приехали.