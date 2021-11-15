Владимир Кацман: в Украине начались разговоры о том, чтобы стену построить на границе с Беларусью

С тем, что строить стены сейчас не время, согласятся и многие жители Украины. Однако политики страны-соседки не всегда согласны с народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им повестка кризиса на белорусско-польской границе выгодна, чтобы отвлечь от местных проблем. Например, с энергоснабжением.
Взглядом со стороны поделился украинский журналист и политический эксперт Владимир Кацман.
Кризис вызван политикой коллективного Запада, который проводил политику миграционной вседозволенности
Владимир Кацман, политический эксперт (Украина):
Мне кажется, вызван этот кризис прежде всего самой политикой Европейского союза или, скажем так, коллективного Запада, который просто получает «обратку», как говорят у нас, в Украине, или бумеранг, если можно так на общепонятном языке сказать, от того, что проводил политику такой миграционной вседозволенности. Может быть, это обосновано именно вот этим обратным эффектом, который получает Европа в результате своей не совсем радивой, не совсем разумной политики. Безусловно, мы знаем и в курсе дела, как складываются отношения Европейского союза с Польшей. Возможно, что с помощью такого кризиса нынешняя власть Польской Республики пытается так или иначе решить какие-то свои вопросы.
«Мы просим помощи у братского народа, с другой стороны, пытаемся натравить украинцев на белорусов»
Владимир Кацман:
Мы в Украине разумные люди, которые стараются наблюдать за этим кризисом, констатируем, к сожалению, нивелирование ценности человеческой жизни. Я очень надеюсь, что Украина не приложит каких-то своих нелепых усилий. То есть, с одной стороны, мы просим помощи у братского народа, с другой стороны, пытаемся натравить украинцев на белорусов и так далее. Это все нелепые попытки, это все надо отмести немедленно, потому что у нас уже начались разговоры о том, что, знаете, стену надо построить здесь, на границе с Беларусью. У нас 1 000 километров практически граница с Беларусью. Строить сейчас стену, в то время как у нас экономический кризис, нехватка средств на то, чтобы тепло у людей в домах было, это, в общем-то, нерадиво, нерачительно, не по-хозяйски.
Давайте жить в мире и дружбе, строить мосты, а не стены
Владимир Кацман:
И самое главное еще, я должен об этом сказать белорусским телезрителям, если они не знают. У нас свои внутренние мигранты есть, у нас переселенцев из районов Донецкой и Луганской областей сейчас больше 1,5 миллиона в стране. Так вот об этих беженцах, об этих переселенцах, об этих мигрантах внутренних никто не думает, им не дают материальных компенсаций за потерянные жилье и рабочие места. Каждому надо заняться своим домом, навести порядок у себя в доме, а потом пригласить своих соседей и сказать: смотри, как у меня чисто, хорошо, тепло, все согрето, нет никаких экономических проблем. Давай жить в мире и дружбе, давай строить мосты, а не стены.