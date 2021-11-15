Владимир Кацман: в Украине начались разговоры о том, чтобы стену построить на границе с Беларусью

С тем, что строить стены сейчас не время, согласятся и многие жители Украины. Однако политики страны-соседки не всегда согласны с народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им повестка кризиса на белорусско-польской границе выгодна, чтобы отвлечь от местных проблем. Например, с энергоснабжением.

Владимир Кацман, политический эксперт (Украина):

Мне кажется, вызван этот кризис прежде всего самой политикой Европейского союза или, скажем так, коллективного Запада, который просто получает «обратку», как говорят у нас, в Украине, или бумеранг, если можно так на общепонятном языке сказать, от того, что проводил политику такой миграционной вседозволенности. Может быть, это обосновано именно вот этим обратным эффектом, который получает Европа в результате своей не совсем радивой, не совсем разумной политики. Безусловно, мы знаем и в курсе дела, как складываются отношения Европейского союза с Польшей. Возможно, что с помощью такого кризиса нынешняя власть Польской Республики пытается так или иначе решить какие-то свои вопросы.

«Мы просим помощи у братского народа, с другой стороны, пытаемся натравить украинцев на белорусов»

Владимир Кацман:

Мы в Украине разумные люди, которые стараются наблюдать за этим кризисом, констатируем, к сожалению, нивелирование ценности человеческой жизни. Я очень надеюсь, что Украина не приложит каких-то своих нелепых усилий. То есть, с одной стороны, мы просим помощи у братского народа, с другой стороны, пытаемся натравить украинцев на белорусов и так далее. Это все нелепые попытки, это все надо отмести немедленно, потому что у нас уже начались разговоры о том, что, знаете, стену надо построить здесь, на границе с Беларусью. У нас 1 000 километров практически граница с Беларусью. Строить сейчас стену, в то время как у нас экономический кризис, нехватка средств на то, чтобы тепло у людей в домах было, это, в общем-то, нерадиво, нерачительно, не по-хозяйски.

Давайте жить в мире и дружбе, строить мосты, а не стены