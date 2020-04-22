Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого

Новости мира. Страны «Большой двадцатки» пообещали тесно сотрудничать, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совместном заявлении министров сельского хозяйства говорится о том, что государства сделают всё необходимое, чтобы продукты питания в необходимом количестве были доступны каждому, особенно самым бедным и уязвимым слоям населения. В условиях жёсткого карантина и закрытых границ, важно, чтобы не создавались препятствия для торговли и поставок продовольствия.

ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение