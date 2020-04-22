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Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого

22 апреля 2020 11:53
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Новости мира. Страны «Большой двадцатки» пообещали тесно сотрудничать, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого-1

В совместном заявлении министров сельского хозяйства говорится о том, что государства сделают всё необходимое, чтобы продукты питания в необходимом количестве были доступны каждому, особенно самым бедным и уязвимым слоям населения. В условиях жёсткого карантина и закрытых границ, важно, чтобы не создавались препятствия для торговли и поставок продовольствия.

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Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого-4

По данным ООН, если не принять экстренные меры, из-за вспышки COVID-19 человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба. Острую нехватку продовольствия могут испытать 265 миллионов человек.

# Коронавирус # Фотофакт

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