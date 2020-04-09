ЕС готов выделить Беларуси 60 млн евро для борьбы с коронавирусом

Новости мира. Евросоюз планирует оказать Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом, а также сглаживания экономических последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительно, сумма поддержки составит около 60 миллионов евро, что эквивалентно почти 170 миллионам рублей.

Помимо этого Брюссель также предоставит помощь странам Азии, Африки, Латинской Америки и Балканского полуострова в размере более 20 миллиардов евро. Это эквивалентно почти 50 миллиардам рублей. Эксперты ВОЗ приступили к работе в Беларуси. Мониторинг продлится до 11 апреля

Накануне завершилась видеоконференция министров иностранных дел ЕС. После встречи глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что «справиться с мировой пандемией можно только всем миром». Благотворительные организации Европы давно призывают обратить внимание на беднейшие страны мира, которым также необходима экстренная поддержка в условиях пандемии.