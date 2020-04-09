Прямой эфир

ЕС готов выделить Беларуси 60 млн евро для борьбы с коронавирусом

09 апреля 2020 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Евросоюз планирует оказать Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом, а также сглаживания экономических последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительно, сумма поддержки составит около 60 миллионов евро, что эквивалентно почти 170 миллионам рублей.  

ЕС готов выделить Беларуси 60 млн евро для борьбы с коронавирусом-1

Помимо этого Брюссель также предоставит помощь странам Азии, Африки, Латинской Америки и Балканского полуострова в размере более 20 миллиардов евро. Это эквивалентно почти 50 миллиардам рублей.  

Эксперты ВОЗ приступили к работе в Беларуси. Мониторинг продлится до 11 апреля

ЕС готов выделить Беларуси 60 млн евро для борьбы с коронавирусом-4

Накануне завершилась видеоконференция министров иностранных дел ЕС.

После встречи глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что «справиться с мировой пандемией можно только всем миром».

Благотворительные организации Европы давно призывают обратить внимание на беднейшие страны мира, которым также необходима экстренная поддержка в условиях пандемии.   

ЕС готов выделить Беларуси 60 млн евро для борьбы с коронавирусом-7

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?

Тем временем хорошие новости пришли из Италии. Там за сутки выздоровело рекордное число заразившихся коронавирусом – более двух тысяч человек.   

# Коронавирус # Жозеп Боррель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?
08 апреля 2020 20:49

Мир во время карантина. Что сейчас происходит в разных странах?

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой
08 апреля 2020 14:11

Пара дайверов показала, как выглядят айсберги под водой

На севере Италии обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие
08 апреля 2020 13:49

На севере Италии обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие