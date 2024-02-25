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Ермак: в Украине рассчитывают получить приглашение в НАТО этим летом

25 февраля 2024 17:21
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что летом 2024 года Киев рассчитывает на приглашение в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что это даст шанс Европе и миру на восстановление безопасности. Ермак также высказал обеспокоенность, что отсутствие приглашения может повлечь за собой новые обострения в различных регионах.

На встрече НАТО в 2023 году страны G7 выступили в поддержку Украины, но не определили конкретных временных рамок для выполнения обещаний по обеспечению безопасности.

При этом Киев рассчитывает, что «гарантии безопасности» будут выполнены до саммита НАТО в 2024 году. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал сомнения в ясности этого процесса и заявил, что он не принимает во внимание интересы России. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО на ускоренной основе, но сроки и условия получения официального приглашения так и не были определены.

# Международная политика # Андрей Ермак

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