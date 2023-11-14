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Ермак не согласился с планом экс-генсека НАТО о принятии Украины в Альянс

14 ноября 2023 09:25
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Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, не согласен с мнением экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Украина может быть принята в Альянс, но без новых регионов России. Об этом пишет РИА Новости.

Ермак отметил значение территориальной целостности и государственного статуса Украины, включая территорию Донбасса и Крыма.

Ранее Президент страны Владимир Зеленский обратился с просьбой об ускорении процесса вступления в НАТО, однако пока конкретные сроки и условия вступления не установлены.

 

# Международная политика # Андрей Ермак # Владимир Зеленский

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