Ермак не согласился с планом экс-генсека НАТО о принятии Украины в Альянс

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, не согласен с мнением экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Украина может быть принята в Альянс, но без новых регионов России. Об этом пишет РИА Новости.

Ермак отметил значение территориальной целостности и государственного статуса Украины, включая территорию Донбасса и Крыма.

Ранее Президент страны Владимир Зеленский обратился с просьбой об ускорении процесса вступления в НАТО, однако пока конкретные сроки и условия вступления не установлены.