Эммануэль Макрон стал новым президентом Франции, поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Франции. Во многом предсказуемым стал выбор Франции. Президентом здесь избран Эммануэль Макрон. Молодому и беспартийному граждане доверили управление страной на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон, Избранный президент Франции:

Я буду служить вам со смирением и силой. Я буду служить вам, оставаясь верным принципам республики о «Свободе, Равенстве и Братстве». Я буду служить вам и буду достойным доверия, которое вы оказали мне. Да здравствует Республика, да здравствует Франция!

За лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона проголосовали две трети французов. Его соперница, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, получила 34% голосов. Однако она не намерена сдаваться и утверждает, что ее партия будет бороться за места в парламенте.

Официально итоги президентских выборов будут подтверждены 11 мая. Инаугурация должна состоятся уже в середине мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С избранием на должность Эммануэля Макрона поздравил Президент Беларуси.