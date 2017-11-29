На Сахалине 3-месячный ребенок умер из-за «занятости» врачей

Новости России. На Сахалине 3-месячная девочка скончалась из-за халатности медицинских работников.

По информации СК РФ, была проведена доследственная проверка. Ее итоги стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Утром 17 ноября скорая доставила в областную детскую больницу города Южно-Сахалинск трехмесячную девочку с температурой тела выше 39 градусов. Ее осмотрел специалист. Малышка провела в педиатрическом отделении почти 12 часов – до вечера. За это время ее ни разу не осмотрели, лечение не осуществлялось. Состояние ребенка ухудшилось, ее доставили в реанимацию.

23 ноября девочка скончалась.

По информации следователей, работники медучреждения исполняли свои должностные обязанности ненадлежащим образом. Это привело к смерти девочки.

Устанавливаются детали произошедшей трагедии. Продолжается расследование.