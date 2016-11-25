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Во Франции три парашютиста с реактивными ранцами пролетели на высоте 1200 м в компании восьми самолетов

25 ноября 2016 13:15
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Новости Франции. Экстремалы с реактивными ранцами-крыльями совершили совместный полет с восемью самолетами. Трюк  выполнил 57-летний летчик и изобретатель Ив Росси, который получил прозвище «человек-самолет». В его компании были еще два смельчака.

Они поднялись на высоту в 1200 метров на вертолете, а после отделились от него и полетели рядом. Скорость полета составила 260 километров в час. В  маневре приняло участие 8 самолетов французской пилотажной группы «Патруль де Франс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экстрим

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